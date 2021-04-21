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Чехия продолжает нагнетать и «побежала» в НАТО просить о совместном заявлении по России

Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 11:32
2 мин
Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 11:32
2 мин
Pixabay
Pixabay

Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по сложившейся ситуации после высылки российских дипломатов и ответными действиями России. Об этом сообщили в чешском МИД.

На заседании Североатлантического совета чешская сторона сообщила союзникам по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства, а также о последующих ответных действиях России. Чехия запросила совместное заявление о сложившейся ситуации.

Чехия попросила провести еще одну встречу в ближайшие дни для координации дальнейших шагов, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ситуация с расследованием дела о взрывах на военных складах в Чехии в 2014 года является маразмом. Такое заявление сделала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власти Чехии сами не владели информацией о том, кому принадлежат склады в чешской деревне Врбетице. За 7 лет с момента взрыва так и не были озвучены подробности, причины и имена виновников произошедшего. «Это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет». В итоге все опять свалили на Петрова и Баширова. «Стыдно? Стыдно», - сказала Захарова.

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