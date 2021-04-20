В России нашли «Ахиллесову пяту» Чехии и призвали ответить «пивным эмбарго»

Политика

В России предложили запретить ввоз чешского пива в страну в качестве ответной меры на действия Праги. С такой инициативой выступил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«У нас в России с пивом проблем нет», - считает Хамзаев и предлагает, воспользовавшись обострением двусторонних отношений, сократить импорт чешского пива. Такой шаг помог бы понять властям Чехии, что их поведение повлечет конкретные экономические потери, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Хамзаева, после «пивного эмбарго» власти Чехии «очухаются, одумаются и перевоспитаются».

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