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Политика
Американских послов вызывают «на ковер» в МИД России. Сегодня очередь замглавы посольства США
21 апреля, 2021 14:59
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look press
В МИД России вызвали замруководителя посольства США вызвали. Об этом сегодня сообщили в дипведомстве.
«Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства», - сообщили в российском МИД.
Детали причины вызова дипломата в российский МИД не уточняются, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Однако американский посол в России Джон Салливан после такого визита засобирался в США.
Ранее сообщалось, что американский посол в России Джон Салливан покинет Москву и отправится в США в ближайшие дни.
Салливан не был намерен покидать Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться в Вашингтон для консультаций. Однако, как заявляли собеседники издания, если в России хотят, чтобы он прибыл в США, «его придется заставить».
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