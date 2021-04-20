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Политика
Американский посол покинет Россию в ближайшие дни
20 апреля, 2021 08:04
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Pixabay
Американский посол в России Джон Салливан покинет Москву и отправится в США в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на представителя Госдепа.
Салливан не был намерен покидать Москву, несмотря на рекомендации МИД отправиться в Вашингтон для консультаций. Однако, как заявляли собеседники издания, если в России хотят, чтобы он прибыл в США, «его придется заставить».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков посоветовал Салливану отправится в Вашингтон для консультации с администрацией президента США Джо Байдена.
После консультаций в США Салливан вернется в Москву, пишет «ПолитЭксперт».
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