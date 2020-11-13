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Он вам не Сергей Фургал. Для Михаила Дегтярева наймут семь охранников

Артем Денисов
13 ноября, 2020 05:58
2 мин
Дегтярев
Фото: Википедия

Правительство Хабаровского края объявило тендер на оказание услуг охраны врио главы региона Михаила Дегтярева.

Нанять ему семь телохранителей планируется в 2021 году. За их работу власти готовы выложить до 33,1 млн рублей, следует из данных, размещенных на портале госзакупок. Врио будут охранять круглые сутки. Охранники будут обследовать места пребывания Дегтярева на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств, в случае их обнаружения - вызывать оперативные службы.

Итоги тендера подведут 10 декабря.

Ранее правительство края планировало заключить контракт на сумму около 790 тысяч рублей с Росгвардией на охрану Дегтярева в ноябре, сообщает РИА «Новости».

Ранее Дегтярев отказался выйти к митингующим жителя Михалм, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Он отметил, что общается с людьми только в «корректных форматах». Затем врио губернатора уволил трех человек из команды Фургала и пообщеал ходить в баню «с большими начальниками» ради благополучия хабаровчан.

Тем временем, ранее бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на халатное обращение, которому он подвергается в ходе своего пребывания в СИЗО «Лефортово».

Из-за отсутствия офтальмолога в учреждении, квалифицированную помощь не оказывают как Фургалу, так и остальным находящимся в изоляторе людям. Правозащитники настаивают на перевозке больных в «Матросскую Тишину», где им смогут оказать должную помощь.

темы
Хабаровский край
Дегтярёв
охрана
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