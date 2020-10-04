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Сергей Фургал рассказал о своих страданиях в СИЗО

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 16:42
1 мин
Фото
Flickr

Сергей Фургал пожаловался на халатное обращение, которому он подвергается в ходе своего пребывания в СИЗО «Лефортово».

«Я пришел в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днем хуже», – приводит слова экс-губернатора член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая находящегося в заключении политика.

Из-за отстуствия офтальмолога в учреждении, квалифицированную помощь не оказывают как Фургалу, так и остальным находящимся в изоляторе людям. Правозащитники настаивают на перевозке больных в «Матросскую Тишину», где им смогут оказать должную помощь.

Кроме того, ему не предоставляют возможности говорить с адвокатами. Сотрудники СИЗО также препятствуют общению со внешним миром посредством переписки.

Как сообщают «Сибирь.Реалии», Литвинович застала Фургала в дурнейшем расположении духа:

«Я его таким еще не видела. Обычно он выходил к нам флегматичным и спокойным».

темы
СИЗО
Лефортово
Сергей Фургал
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