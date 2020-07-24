Михаил Дегтярев заявил о готовности ходить в баню ради хабаровчан

Политика

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Ради благополучия жителей Хабаровская края врио губернатора Михаил Дегтярев готов ходить в баню «с большими начальниками». Об этом политик рассказал в своем Instagram, попутно поинетерсовавшись у подписчиков, где в городе найти хорошую баню.

«Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Понимаете? Поэтому по бане прошу с понимаем отнестись и не переживать. В баню ходили, ходим, но теперь уже больше в Хабаровске», — сказал врио губернатора.

Ранее Дегтярев отказался выйти к митингующим жителям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Он отметил, что общается с людьми только в «корректных форматах». А затем уволил трех человек из команды Фургала.