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Политика
Михаил Дегтярев уволил трех человек из команды Фургала
24 июля, 2020 09:49
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фото: Wikipedia
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
Дегтярев назначил первым заместителем председателя правительства края руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина.
Также Дегтярев ждёт заявление об уходе от зампреда правительства края Юрия Золочевского. Свою должность покинет и советник губернатора Захар Синяговский, пишет РБК.
Ранее новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выйти к митингующим жителям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Он отметил, что общается с людьми только в «корректных форматах»
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