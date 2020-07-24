Михаил Дегтярев уволил трех человек из команды Фургала

Политика

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.

Дегтярев назначил первым заместителем председателя правительства края руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина.

Также Дегтярев ждёт заявление об уходе от зампреда правительства края Юрия Золочевского. Свою должность покинет и советник губернатора Захар Синяговский, пишет РБК.

Ранее новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выйти к митингующим жителям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Он отметил, что общается с людьми только в «корректных форматах»