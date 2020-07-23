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Дегтярев назвал некорректным общение с «кричащими под окнами» и не стал выходить к ним

Лилия Караева
23 июля, 2020 11:55
1 мин
Митинги в Хабаровске
Штаб Навального в Хабаровске

Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался выйти к митингующим жителям, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Он отметил, что общается с людьми только в «корректных форматах».

После визита в краевую больницу Дегтярев сказал журналистам, что в регионе «есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами».

По мнению нового главы края, те, кто митингуют, не уважают ни себя, ни губернатора, ни президента.

«Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных... А вот так выйти к группе товарищей, по требованию...», - приводит его слова «Интерфакс».

Ранее Дегтерев во время стрима в Instagram заявил пытавшимся его прогнать хабаровчанам, что не уйдет. Он предложил жителям заняться работой и волонтерством.

темы
митинг
Михаил Дегтярев
общение
1 мин