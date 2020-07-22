Михаил Дегтярев ответил фразой «Не уйду» пытавшимся его прогнать хабаровчанам

Политика

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Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время стрима в Instagram ответил своим критикам, что не уйдет с поста врио губернатора, «потому что работать надо». Он пообещал, что если уволенного губернатора Сергея Фургала оправдают, он уедет.

«Те, кто кричат «Дегтярев, уходи» — не уйду!... Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну уйду я, придет другой», - сказал Дегтярев, пока шел на работу 22 июля.

Политик подчеркнул, что у хабаровчан возник «справедливый гнев» в связи с задержанием Фургала. Он пообещал, что будет завоевывать любовь народа «каждодневной работой, открытостью, общением».

В заключение он отметил, что пока поработает временно исполняющим обязанности, а «2021 год покажет».

Дегтярев - представитель ЛДПР, депутат Госдумы. 20 июля он сменил Сергея Фургала на посту главы Хабаровского края. Бывший губернатор арестован до 9 сентября по делу об органиации убийств и покушений на бизнесменов в 2000-х. Накануне он описал анекдотом пребывание в московском СИЗО и рассказал о чужом предательстве.