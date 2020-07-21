Сергей Фургал анекдотом описал жизнь в московском СИЗО и рассказал о «предательстве»

Общество

Dvnovosti.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о пребывании в московском СИЗО «Лефортово». Он описал свое нахождение анекдотом и рассказал, что его «мучит только чужое предательство».

Фургал рассказал, что получил четыре «бестолковые» посылки от родных и передачку от незнакомого жителя Московской области с колбасой, сыром, яблоками и бананами. От однопартийцев ничего не было.

«Мне бы кипятильник и расческу», - сказал экс-губернатор.

Комментируя состояние здоровья, он поделился, что аллергия в виде пятен на руках почти прошла, но накануне ареста у него рассыпался зуб.

Фургал удивлен собранием местной библиотеки - он выбрал несколько исторических книг для чтения. Политик признался, что «интересно почитать впечатления других» о СИЗО, но выразил надежду, что не задержится там надолго.

На комментарий журналиста «Московского комсомольца», что Фургал - оптимист, арестант сказал: «Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть». Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство».

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов в 2000-х и покушении на убийство. Суд арестовал Фургала до 9 сентября. На его вину указал бывший партнер по бизнесу Николай Мистрюков.