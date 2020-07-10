Обвиняемый в серии заказных убийств губернатор Фургал арестован на 2 месяца

Общество

Publicdomainpictures.net

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он пробудет в СИЗО до 9 сентября.

Его обвиняют в организации серии убийств в начале 2000-х годов.

Фургал не признает вину, пишет Telegram-канал Baza. Он просил о любой мере пресечения, кроме ареста.

Напомним, Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Его подозревают в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах и покушении на убийство.

На вину Фургала указал его бывший партнер по бизнесу Николай Мистрюков. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Мистрюкова взяли под госзащиту и выделили ему личную охрану из-за угрозы жизни.