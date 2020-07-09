В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели уголовное дело

Политика

Фото: СКР

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан.

Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следственные органы намерены обратиться в суд для избрания в отношении главы региона меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, кроме Фургала, были арестованы четверо участников организованной группы, которым предъявлены обвинения, сообщает «Интерфакс».

На распространенном видео задержания видно, как оперативники выхватывают Фургала из автомобиля и надевают на него наручники. После этого Фургал что-то отвечает, однако содержание диалога неизвестно из-за отключенного в записи звука.