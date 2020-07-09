По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели уголовное дело

Артем Денисов
9 июля, 2020 04:02
1 мин
политики
Фото: СКР

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан.

Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следственные органы намерены обратиться в суд для избрания в отношении главы региона меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее, кроме Фургала, были арестованы четверо участников организованной группы, которым предъявлены обвинения, сообщает «Интерфакс».

На распространенном видео задержания видно, как оперативники выхватывают Фургала из автомобиля и надевают на него наручники. После этого Фургал что-то отвечает, однако содержание диалога неизвестно из-за отключенного в записи звука.

темы
власть
губернаторы
фургал
1 мин