Москва не видит желания Европы разбираться в ситуации с посадкой самолета в Минске

Политика

В Москве не видят желания стран Евросоюза разбираться в ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, никаких действий для разбирательства в ситуации со стороны Европы в Москве не видят, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. По версии белорусской стороны, экипажу поступило сообщение о минировании, которое оказалось ложным.

На борту самолета находился оппозиционный блогер Роман Протасевич, его задержали.

Сейчас он уже дает показания о «спонсорах и заказчиках». Об этом заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

В Бундестаге обвинили Россию в причастности к посадке борта Ryanair в Минске.