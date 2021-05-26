Роман Протасевич «сдает» белорусскому КГБ «спонсоров и заказчиков»

Политика

Задержанный в минском аэропорту оппозиционный блогер Роман Протасевич, уже дает показания о «спонсорах и заказчиках». Об этом заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель.

По словам главы КГБ, именно потому что задержанный уже дает показания Запад заволновался и так агрессивно начал критиковать белорусские власти.

Тертель в ходе своего выступления на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления назвал Протасевича террористом и сообщил, что задержанный дает подробные показания о «спонсорах и заказчиках», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Польше «увидели» избитого белорусскими силовиками Романа Протасевича.