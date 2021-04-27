Министр обороны Беларуси рассказал о попытке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко

Политика

На заседании Совета министров обороны ОДКБ министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил коллегам о раскрытии планов по организации госпереворота и покушения на президента республики Александра Лукашенко.

По словам Хренина, актуальной проблемой в Восточной Европе является развязывание масштабной информационной войны и деструктивная деятельность Запада.

Особое внимание Хренин уделил действиям представителей оппозиции. Он отметил, что под контролем западных кураторов они попытались свергнуть в Беларуси конституционный строй, устроить госпереворот и организовать покушение на Лукашенко, а также высших должностных лиц республики, пишет Белта.

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