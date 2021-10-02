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Политика
Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме
2 октября, 2021 17:46
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сообщила член оппозиционного «Единого национального движения» Тина Бокучава.
Сегодня, 2 октября Бокучава посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении, которое находится вблизи Тбилиси. Она сообщила, что политик продолжает голодовку, он «как никогда влюблен в свою страну и не думает о своем комфорте, о своих должностях и привилегиях, а лишь о своей стране».
Бокучава рассказала, что пыталась убедить Саакашвили прекратить голодовку, но он отказался, пишет «РИА Новости».
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, он заочно приговорен к 9 годам лишения свободы.
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