Премьер Грузии раскрыл детали спецоперации по задержанию Михаила Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал подробности спецоперации по задержанию бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
По словам премьера, правоохранительные органы были информированы о приезде Саакашвили в страну и контролировали каждый его шаг. При этом информация об осведомленности властей Грузии опровергалась, чтобы не помешать тайной спецоперации по задержанию политика.
Премьер-министр отметил, что Саакашвили своим приездом в Грузию в преддверии октябрьских выборов пытался дестабилизировать обстановку в стране и власти предотвратили беспорядки, пишет «РИА Новости».
По данным прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По совокупности двух дел он приговорен к 9 годам лишения свободы.
Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, погроме телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств.
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