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Политика
Михаил Саакашвили мог пробраться в Грузию в фуре с петрушкой и укропом
3 октября, 2021 19:46
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Pixabay
Появилась одна из версий, тайного проникновения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, ее выдвинули местные СМИ.
Власти Грузии до сих пор не знают, как Саакашвили пересек границу страны.
По одной из версий, политик пересек границу Грузии в вентиляционной кабине фуры, которая перевозит зелень. В Поти водитель по имени сменил машину на легковую и они поехали дальше.
Квартира, в которой Саакашвили был задержан, так же принадлежит его сообщнику, сообщает телеграм-канал Zvezdanews.
Скрывавшему в квартире Михаила Саакашвили грозит срок тюремного заключения до 4 лет.
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