Новости – Люди
Люди
Возлюбленная Михаила Саакашвили рассказала о его разводе с женой
3 октября, 2021 15:32
1 мин
1 мин
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас сидит в грузинской тюрьме, развелся со своей женой, гражданкой Голландии Сандрой Рулофс. Об этом сообщила новая возлюбленная политика — депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько украинскому порталу ТСН.
«Он не является до сих пор женатым», - заявила Ясько.
По ее словам, отношения с Саакашвили длятся уже больше года. Ясько призналась, что задержание возлюбленного в Тбилиси ее опечалило.
Женщина рассказала, что еще вчера была с Саакашвили на связи, пишут «Известия».
Также депутат подчеркнула, что ей «хотелось, чтобы люди думали в первую очередь про гражданина Украины», который сейчас находится в грузинской тюрьме, сообщает телеграм-канал «Страна.ua.»
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости