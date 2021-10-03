В США рассказали о любимом коктейле «узника» грузинской тюрьмы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный 1 октября в Тбилиси, проживая в США, любил коктейль кровавого цвета с говорящим названием «Дьявол на северной шестой». Об этом рассказал ресторатор, который помнит, как Саакашвили сидел за барной стойкой.
Нынешний «узник» грузинской тюрьмы в 2014-2015 годах проживал в Бруклине, о его пристрастиях рассказали люди, знавшие политика.
Один из барменов рассказал, что у Саакашвили в Бруклине был любимый напиток, это коктейль, который называется «Дьявол на Северной шестой». Американец спокойно отнесся к новости, что бывший президент Грузии сейчас сидит в тюрьме, зато поделился рецептом напитка: три клубники, щепотка перца чили, примерно 60 г водки, 30 г сока лайма, столько же сиропа и 15 г ликера Grand Marnier, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».