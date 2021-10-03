«Узник» грузинской тюрьмы был уверен в дружбе с Владимиром Зеленским
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме недалеко от Тбилиси, был уверен в позиции украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом рассказала член партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме.
По ее словам, «всем известно, что их связывает крепкая дружба» и Саакашвили был уверен в Зеленском.
Также Херхеулидзе сообщила, что Саакашвили ей кое-что поручил, но она об этом расскажет позже, пишет «РИА Новости».
«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины», - сказал ранее Зеленский, отметив, что для этого есть разные возможности.
Президент Украины отметил, что он не был информирован о поездке Саакашвили в Грузию и узнал о его задержании из СМИ. Он также подчеркнул, что считает это решение экс-президента Грузии неправильным.