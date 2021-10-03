Зеленский не знал о поездке Саакашвили в Грузию, но займется его возвращением
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении заниматься вопросом возвращения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом он заявил на пресс-конференции в Трускавце Львовской области.
«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины», - сказал Зеленский, отметив, что для этого есть разные возможности.
Зеленский напомнил, что Саакашвили тоже является гражданином Украины. Возвращением экс-президента Грузии будут заниматься Министерство иностранных дел и посольства. Также в процесс будут вовлечены «кабинеты министров, на уровне разговоров премьеров».
При этом, по словам Зеленского, он не был информирован о поездке Саакашвили в Грузию и узнал о его задержании из СМИ. Он также подчеркнул, что считает это решение экс-президента Грузии неправильным, пишут «Известия».