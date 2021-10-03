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Следствие
Скрывавшему в квартире Михаила Саакашвили грозит срок тюремного заключения до 4 лет
3 октября, 2021 18:27
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Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался бывший президент Михаил Саакашвили, грозит срок тюремного заключения от 1 до 4 лет.
Прокуратура Грузии предъявила владельцу квартиры обвинение по статье «укрывательство преступлений», поскольку гражданин знал, что Саакашвили находится в розыске.
Несмотря на это, мужчина предоставил бывшему президенту Грузии свою квартиру в Тбилиси.
Владелец квартиры задержан 1 октября, ему грозит тюремное заключение, пишут «Известия».
Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По совокупности двух дел он приговорен к 9 годам лишения свободы.
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