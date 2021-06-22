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Политика
«Мы не бросим Беларусь»: Москва будет поддерживать Минск «до самых критических обстоятельств»
22 июня, 2021 08:48
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фото: Kremlin.ru
Россия окажет Беларуси поддержку на фоне санкций, которые Евросоюз ввел против Минска. Такое заявление сделал посол РФ в республике Евгений Лукьянов.
«Мы не бросим Беларусь», - заявил Лукьянов. Дипломат подчеркнул, что Россия будет оказывать поддержку Минску «до самых критических обстоятельств».
Лукьянов отметил, что Россия и Беларусь – это «два братских славянских народа», которые являются союзниками, а «союзники друг друга не предают», - пишет «РИА Новости».
Сразу 6 стран и государство с населением менее 40 тысяч человек присоединились в авиабойкоту Беларуси.
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