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Политика
В Евросоюзе хотят «поставить на колени» Александра Лукашенко и ждут над ним суда
21 июня, 2021 14:01
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
В Европе рассчитывают на международный суд над президентом Беларуси Александром Лукашенко. Такое заявление сделал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
Он выразил надежду, что новые санкции ЕС, вводимые против Минска, будут настолько болезненными, что смогут «поставить режим на колени».Ассельборн заявил, что Евросоюз с помощью ограничений показал, что сталинизму и государственному терроризму нет места в 21 веке.
Ассельборн пожелал, «чтобы в один день Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу», - пишет «РИА Новости».
Светлана Тихановская поможет Евросоюзу побольнее «ударить» по Александру Лукашенко.
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