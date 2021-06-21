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Политика
Светлана Тихановская поможет Евросоюзу побольнее «ударить» по Александру Лукашенко
21 июня, 2021 10:35
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
Главы МИД стран Европейского союза сегодня, 21 июня на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердят новый пакет санкций в отношении Беларуси. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, сначала состоится встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в стране, а затем будет утвержден новый пакет санкций. В санкционном списке числятся 86 физлиц и организаций, пишет «ПолитЭксперт».
Светлана Тихановская рассказала о «долгожданных» для белорусов санкциях.
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