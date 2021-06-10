«Подлость невиданная»: Мария Захарова оценила поступок Светланы Тихановской
Официальный представитель МИД России прокомментировал призыв бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ввести санкции против основных предприятий республики.
«Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим», - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Захарова задается вопросом, как можно просить ввести санкции против своих же граждан, которые работают и строят экономику страны. «На этих предприятиях белорусы работают!».
Возможно, американские санкции против предприятий Беларуси уже готовы, и нужен был лишь тот, кто озвучит якобы «многочисленные просьбы трудящихся» о санкциях. «Подлость невиданная», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Светлана Тихановская рассказала о «долгожданных» для белорусов санкциях.