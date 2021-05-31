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Политика
Светлана Тихановская рассказала о «долгожданных» для белорусов санкциях
31 мая, 2021 12:04
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Необходимо усилить санкционное давление на власти Беларуси. Об этом заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
По словам Тихановской, сами граждане Беларуси «хотят этого». Оппозиционный политик выразила надежду, что четвертый пакет санкций будет шире, чем предыдущие.
Она также заявила о готовящемся пятом санкционном пакете, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Светлана Тихановская опасается применения против Романа Протасевича «сыворотки правды».
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