Светлана Тихановская купила билеты в Минск и не прилетела

Политика

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и ее советник Франак Вячорка купили авиабилеты в Минск. Билеты были приобретены на рейс 2 мая.

Однако в Минск Тихановская и Вячорка не прилетели. Сегодня у лидера белорусской оппозиции начался официальный визит в Словению.

Зачем были куплены билеты и собирались ли на самом деле лететь в Минск оппозиционные политики в команде Тихановской не рассказали, пишет «TUT.by».

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