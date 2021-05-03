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Политика
Светлана Тихановская купила билеты в Минск и не прилетела
3 мая, 2021 13:34
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и ее советник Франак Вячорка купили авиабилеты в Минск. Билеты были приобретены на рейс 2 мая.
Однако в Минск Тихановская и Вячорка не прилетели. Сегодня у лидера белорусской оппозиции начался официальный визит в Словению.
Зачем были куплены билеты и собирались ли на самом деле лететь в Минск оппозиционные политики в команде Тихановской не рассказали, пишет «TUT.by».
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