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Американский посол в Беларуси передала важное «послание» Александру Лукашенко и спецслужбам

Дмитрий Байков
3 мая, 2021 11:51
1 мин
Дмитрий Байков
3 мая, 2021 11:51
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Посол США в Беларуси Джули Фишер передала «послание» президенту республики Александру Лукашенко и спецслужбам.

По словам посла, Вашингтон посмотрит, какой эффект дадут размороженные санкции против девяти госпредприятий Беларуси. Еще есть время для принятия решений, которые пошли бы на пользу белорусскому народу.

Также Фишер выразила обеспокоенность тем, что в Беларуси сегодня более 350 политзаключенных.

На вопрос считают ли в США Лукашенко президентом, Фишер ответила: «Он осуществляет власть над правительственными структурами в Беларуси, это бесспорно», - заявила в интервью телеканалу Белсат.

В Беларуси раскрыли подробности дела о госперевороте и покушении на Александра Лукашенко.

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