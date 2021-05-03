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В Беларуси раскрыли подробности дела о госперевороте и покушении на Александра Лукашенко

Дмитрий Байков
3 мая, 2021 08:30
1 мин
Дмитрий Байков
3 мая, 2021 08:30
1 мин
kremlin.ruGlobal Look Press
kremlin.ruGlobal Look Press

Командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков раскрыл подробности дела о госперевороте в республике.

Людей, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко и в попытке государственного переворота, он назвал «мелкими мошенниками». По словам Карпенкова, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, готовых жертвовать собой.

В эфире телеканала СТВ Карпенков отметил, что заговорщики являются мелкими авантюристами, которые хотели лишь «перехватить финансовые потоки», а не построить счастливое и сильное государство.

«Вопросы будут к Коле»: у белорусской оппозиции есть претензии к сыну Александра Лукашенко.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Беларусь
Покушение
Госпереворот
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