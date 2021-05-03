В Беларуси раскрыли подробности дела о госперевороте и покушении на Александра Лукашенко

Следствие

Командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков раскрыл подробности дела о госперевороте в республике.

Людей, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко и в попытке государственного переворота, он назвал «мелкими мошенниками». По словам Карпенкова, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, готовых жертвовать собой.

В эфире телеканала СТВ Карпенков отметил, что заговорщики являются мелкими авантюристами, которые хотели лишь «перехватить финансовые потоки», а не построить счастливое и сильное государство.

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