Мария Захарова искала и не нашла логику в обвинениях Украины в адрес России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной болгарским СМИ. Она отметила отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы.
Интервью Стефанишиной вызвало у Захаровой ряд вопросов, «касающихся элементарной логики».
«Во-первых, каково все-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу?» - спрашивает Захарова.
Также Захарова спрашивает, как Украина может «вот уже семь лет бороться с российской агрессией в Донецке и Луганске», если, по заявлению Стефанишиной, Россия разместила вооруженные силы «вдоль своей границы».
При этом Стефанишина заявила, что НАТО моментально отреагировала на «агрессию», что «вынудило Россию вывести свои войска». Вообще непонятно, откуда Россия выводила свои войска, если они были на российской территории, там же и остались».
«Запутались ребята», – резюмировала Захарова в своем Telegram-канале.
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