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Днепровская вода в обход украинской дамбы пошла в Крым
7 июня, 2021 07:27
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Pixabay
Дамба, построенная в 2014 году на Северо-Крымском канале, которая блокировала водоснабжение Крыма, стала разрушаться.
Теперь заграждение стало пропускать воду, которая течет из Днепра в Крым, она буквально просачивается на полуостров.
Киев в 2015 году начал возводить новую дамбу, однако сооружение до сих пор так и не достроили.
До постройки дамбы 85 процентов пресной воды в Крым поступало по Северо-Крымскому каналу, пишет «ПолитЭксперт».
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