«Ты подумай»: Лукашенко попросил Путина придумать способ для белорусов «попасть в Крым»
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ.
«Украина закрыла для нас небо», - отметил Лукашенко. Он сказал, что обратился к Путину, чтобы подумать над решением этого вопроса. Соответствующее поручение уже получили профильные органы власти.
Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Санкции Евросоюза подталкивает Беларусь к интеграции с Россией.
В Беларуси допускают открытие авиасообщения с Крымом, фактически это будет признанием полуострова российским.
Как также рассказал в интервью «Русской планете» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, Минск увеличит авиационную активность в страны Азии и Россию после введения санкций Западом из-за посадки самолета с экс-главредом «Nexta» Романом Протасевичем на борту.