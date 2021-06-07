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Политика
Украинские футболисты будут бегать в форме с бандеровским лозунгом и изображением части России
7 июня, 2021 09:45
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой нанесен лозунг украинских националистов, а также контуры страны, включающими часть территории России.
На форму нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Также на ней изображен контур Украины, включающий российский Крым, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
При этом согласно правилу 4 Международного совета футбольных ассоциаций, на футбольную форму нельзя наносить политические лозунги. «Она не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений», - гласит правило.
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