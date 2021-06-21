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Политика
Сразу 6 стран и государство с населением менее 40 тысяч человек присоединились в авиабойкоту Беларуси
21 июня, 2021 14:56
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Pixabay
Сразу несколько стран присоединились к решению Евросоюза, о запрете для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС. Это следует из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».
Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн присоединились к авиабойкоту Беларуси, сообщает телеграм-канал «TUT.BY».
В Евросоюзе хотят «поставить на колени» Александра Лукашенко и ждут над ним суда.
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