Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко приготовился отмобилизовать всю Беларусь в короткий срок
16 июня, 2021 11:12
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Лукашенко поручил принять меры, чтобы каждый регион страны был готов провести мобилизацию в короткий срок
Только всенародная оборона Беларуси способна дать настоящий отпор врагу. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок, который будет принят решением президента.
Он подчеркнул, что необходимо обеспечить полную готовность органов управления территориальной обороной и быстрой мобилизации сил и средств, пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко призвал не надеяться «на заморского какого-то дядю».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку