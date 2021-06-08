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Политика
Александр Лукашенко призвал не надеяться «на заморского какого-то дядю»
8 июня, 2021 11:37
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Беларуси необходимо наладить производство собственного стрелкового оружия. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время совещания об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса.
По мнению Лукашенко, одной из приоритетных тем является развитие отечественного производства стрелкового оружия. «Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться».
Лукашенко заявил, что «всякое может случиться» и на этот случай необходимо иметь собственное оружие, чтобы не надеяться «на заморского какого-то дядю», пишет БЕЛТА.
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