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Экономика
Александр Лукашенко призвал не «дергаться» и «париться»
3 июня, 2021 12:41
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Беларуси призвал не «дергаться» и «париться» по поводу экспорта электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЗС. Об этом он заявил на совещании по развитию энергетического комплекса страны.
Принимая с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса Беларуси, президент попросил «особо не дергаться и не париться, как в народе говорят, по поводу «ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать». По словам Лукашенко, при грамотном подходе «нам еще мало будет этой электроэнергии», - пишет БЕЛТА.
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