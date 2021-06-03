Белорусский телеканал показал фильм-расследование об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Белорусский телеканал показал фильм-расследование «Рейс Ryanair «Афины - Вильнюс»: разбор полета. Посадка Boeing и Протасевич в Минске».
Из фильма стало известно со слов бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси экстремистским) Романа Протасевича, что у него был «достаточно напряженный» конфликт с одним человеком, имя которого он не называет. Накануне вылета оппозиционер написал в рабочий чат, в котором был и «этот человек» место и время прилета. «Одна из первых вещей, о которой я подумал, - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!», - рассказал Протасевич.
По словам Протасевича, в минском аэропорту он специально старался не контактировать со своей девушкой Софьей Сапегой, чтобы ее эта ситуация не коснулась.
Также в фильме телеканала ОНТ командующий ВВС Беларуси Игорь Голуб рассказал, что после полученной информация о возможном минировании самолета, экипаж принимал решение о посадке лайнера 14 минут. Несмотря на то, что до Литвы осталось две минуты, пилот принял решение посадить самолет в Минске.
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