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«Все не влазит»: Роман Протасевич рассказал об условиях содержания в белорусском СИЗО
2 июня, 2021 16:04
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facebook.com/pr0tez/Global Look press
Бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси экстремистским). Роман Протасевич рассказал об условиях содержания в СИЗО.
«Макароны с мясом были», - с улыбкой сообщил Протасевич и отметил, что «вполне съедобные даже». По словам оппозиционера в камере много еды, «хлопцы воюют, что мясо портится. Надо есть, а все не влазит», - рассказал он телеканалу ОНТ.
Роман Протасевич «сдает» белорусскому КГБ «спонсоров и заказчиков».
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