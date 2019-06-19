«Кинжал» — жертва политического пиара

Министерство обороны РФ пообещало оснастить российские Вооружённые силы новейшим оружием, у которого нет аналогов в мире. Об этом говорится в выступлении главы военного ведомства Сергея Шойгу на открытии научно-практической конференции в здании на Фрунзенской набережной.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — заявил Шойгу.

Министр не уточнил, о каких видах вооружения идёт речь. Однако из информации Минобороны следует, что Шойгу имел в виду, прежде всего, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс (ГАРК) Х-47М2 «Кинжал», который находится на опытной эксплуатации в ВКС с 2017 года.

«Кинжал» — пожалуй, самое разрекламированное гиперзвуковое оружие из тех образцов, о которых говорил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. В существовании этой ракеты никто не сомневается. Она была продемонстрирована публично и сфотографирована крупным планом

В открытом доступе существуют данные об испытаниях «Кинжала». Американские СМИ со ссылкой на источники в разведке пишут, что комплекс будет готов к боевому применению уже в 2020 году. На одном из тестов, по данным телеканала CNBC, Х-47М2 поразила мишень на дальности 800 километров. Заявленная максимальная дальность боеприпаса — 2 тысячи километров.

«Кинжал» и все представленные Путиным гиперзвуковые изделия воспринимаются как некое чудо-оружие, которое гарантировано уничтожит любого супостата и абсолютно неуязвимо для систем ПВО-ПРО, в том числе перспективных

В России развёрнута масштабная пропаганда достижений в области гиперзвука. Утверждается, что наше Отечество наконец-то оставило позади ненавистную Америку. Отставание США от РФ горлопаны на телеканалах и псевдоэксперты оценивают то в 5, то в 10, а то и в 15 лет.

При этом из виду упускается множество объективных факторов, которые отрезвляют разгорячённое ура-патриотическое сознание. Про один из них — отсутствие у России гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) — «Русская Планета» писала ранее. Единственным обладателем этой силовой установки будет, по всей видимости, станет противокорабельная крылатая ракета 3M22 «Циркон», но работы по ней затянулись, а о сроках их окончания ничего неизвестно.

«Кинжал» не оснащён ГПВРД, то есть не может самостоятельно развивать гиперзвуковую скорость (свыше 5 чисел Маха). Чтобы ракета смогла преодолеть гиперзвуковой барьер её необходимо в буквальном смысле разогнать. Сообщается, что Х-47М2 якобы может развивать скорость до 10 Махов

Сейчас носителем «Кинжала» является сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Крайне мало обращается внимание на то, что этот самолёт пришлось существенно переработать, чтобы он смог поднимать в воздух Х-47М2. Авиационный боеприпас сконструирован на базе баллистической ракеты 9М723 оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Поэтому «Кинжал» очень габаритное и тяжёлое оружие. Стартовая масса ГАРК составляет 3,8 тонны, длина — около 7 метров.

Как видно на многочисленных кадрах, МиГ-31 поднимается в небо только с «Кинжалом», даже без лёгких ракет класса «воздух-воздух» на крыльях. Максимальная боевая нагрузка истребителя составляет 9 тонн, но, судя по всему, любой «лишний вес» уже не позволит разогнать Х-47М2.

Важно отметить, что МиГ-31 не является идеальным носителем «Кинжала», как и любого другого оружия класса «воздух-поверхность». Это истребитель-перехватчик. Его главная задача подняться в небо по тревоге и при необходимости уничтожить авиацию противника

Для того, что МиГ-31 смог стать носителем ГАРК, на истребителе был создан новый узел подвески. Из-за этого пришлось удалить все остальные точки подвески для ракет класса «воздух—воздух» большой дальности Р-33. Модифицированный МиГ-31БМ (или МиГ-31К) фактически превратился в специализированного носителя баллистической ракеты, то есть на него уже невозможно установить штатные боеприпасы, необходимые для осуществления перехвата.

На практике это означает, что МиГ-31К должен отправляться на боевое задание в сопровождении истребителей. Это в свою очередь может повлечь (или уже повлекло) изменение структуры ВКС и пересмотр штатов.

К сожалению, мы не обладаем информацией о том, какую часть времени Х-47М2 летит на гиперзвуковой скорости. Поэтому сразу оговоримся, что гиперзвуковым оружием можно назвать только тот вид вооружения, который совершает большую часть полёта на скорости свыше 5 Махов.

На этот счёт по поводу «Кинжала» существуют разные данные. В одних источниках сообщается, что крейсерская (фактически средняя) скорость Х-47М2 составляет 2 Маха, в других называется цифра в 5 и 6 Махов.

Чтобы приблизится к ответу на этот вопрос необходимо обратить внимание на обтекатель радиолокационной головки самонаведения (ГСН) «Кинжала», который, предположительно, изготовлен из кварцевой керамики. Дело в том, что на скорости свыше 5 Махов вокруг изделия образуется облако плазмы, не пропускающее радиосигнал.

Как же в таких условиях может работать радиолокационная ГСН, которой перед поражением цели необходимо облучить подстилающую поверхность? Современная наука даёт на этот вопрос лишь отрицательный ответ. На гиперзвуковой скорости радиолокационная головка самонаведения работать не может

По этой причине можно сделать вывод о том, что на финальном участке скорость «Кинжала» не превышает 5 Махов. Например, прародитель Х-47М2 ракета ОТРК «Искандер» 9М723 приближается к цели на скорости в 2-3 Маха. Вполне возможно, что на отдельных участках траектории «Кинжал» развивает гиперзвуковую скорость, но большая часть полёта ракеты проходит на сверхзвуке.

Вопрос о том, можно ли назвать «Кинжал» полноценным гиперзвуковым оружием остаётся открытым. Скорее всего, нет. «Кинжал» уместнее назвать сверхзвуковой баллистической ракетой большой дальности, которая предназначена для поражения крупных целей в глубине обороны противника — авианосцев, эсминцев, крейсеров, военно-морских баз, хорошо укреплённых наземных объектов.

Без сомнения, у нашей армии должно быть оружие с такой огромной разрушительной мощью, особенно в условиях гегемонии ВМС США и их союзников в Мировом океане. «Кинжал» можно с уверенностью назвать оружием сдерживания превосходящих сил высокотехнологичного противника. На ракете могут быть установлены как обычные, так и специальные (ядерные) боевые части массой до 500 килограммов

Минобороны приняло адекватное решение, вложив средства в разработку Х-47М2. Однако в очередной раз необходимое нашей армии оружие стало жертвой неуёмной тяги руководства РФ к военно-политическому пиару и шапкозакидательской пропаганде военного величия России. Видимо, было принципиально важно, назвать «Кинжал» именно гиперзвуковым, а не сверхзвуковым комплексом.

По этой же причине президент и министр обороны на всех совещаниях по вопросам развития оборонной промышленности и Вооружённых сил регулярно повторяют фразы вроде «такого оружия ни у кого нет», «аналогов нашим вооружениям не существует».

Путин и Шойгу — политики, и к тому же, люди гражданские, не обладающие ни военным, ни инженерным образованием. Они не обязаны на профессиональном уровне разбираться в военной технике, но вводить общество в заблуждение подобными заявлениями недопустимо.

Освоение в войсках «Кинжала» наверняка способно охладить пыл наших заокеанских партнёров, которые предпочтут держать свои авианосцы подальше от российских берегов. Разработка этого комплекса — повод для гордости за отечественную конструкторскую школу. Но не нужно клеить на это по-настоящему уникальное оружие разнообразные ярлыки, имеющие слабое отношение к реальности.