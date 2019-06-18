Россия никого не «перехватывает» в воздухе

Российские СМИ в очередной раз взорвались новостью о якобы перехвате истребителями ВКС американских воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, инциденты произошли над Чёрным и Балтийским морями. 17 июня экипажи Су-27 дежурных сил ПВО «перехватили» стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США.

Большая разница

В нашей стране постоянно происходит терминологическая путаница, когда сообщается о том, что отечественные истребители поднялись в небо из-за приближения к рубежам РФ иностранных военных самолётов. Буквально все средства массовой информации, а иногда и пресс-служба Минобороны употребляют понятие «перехват».

Например, вот заголовок вчерашнего сообщения, который ДИК МО разослал, журналистам: «Ссылка на видео перехвата стратегического бомбардировщика В-52 ВВС США российским Су-27 над Балтикой».

Вот полный текст новости: «17 июня 2019 года экипажами истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Чёрного и Балтийского морей. Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Полёты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».

В реальности, согласно военной терминологии, 17 июня российские истребители осуществили «сопровождение» (а не «перехват») воздушных судов американских ВВС. Разница между перехватом и сопровождением огромная! Но на неё в нашей стране практически никто не обращает внимания

Перехват подразумевает ситуацию, когда иностранный самолёт нарушил государственную границу. В таком случае лётчики истребительной авиации пытаются идентифицировать государственную принадлежность воздушного судна, выходят на связь с экипажем и требуют от него, чтобы он приземлился для дальнейшего разбирательства. Если самолёт зарубежного государства не подчиняется требованиям, он может быть поражён ракетами «воздух-воздух».

Примером перехвата можно назвать уничтожение российского бомбардировщика Су-24М турецким истребителем F-16 24 ноября 2015 года. Как утверждает Анкара, самолёт сирийской группировки ВКС РФ нарушил воздушное пространство Турции и не реагировал на требования лётчика F-16. Москва придерживается иной точки зрения, настаивая, что Су-24М не пересекал рубежи Турции.

Чем едва не обернулся этот инцидент, мы все прекрасно помним. Президент РФ Владимир Путин назвал действия турецких ВВС актом агрессии, и в воздухе запахло войной со страной-членом НАТО. В итоге отношения с Анкарой удалось урегулировать, однако осадок, как говорится, остался

Перехват всегда может обернуться вооружённым конфликтом или серьёзными политическими последствиями, по этой причине ВВС противоборствующих государств пролетают в десятках километрах от госграниц друг друга. Подобные полёты, как правило, фиксируются средствами радиолокационного контроля. Навстречу иностранным военным самолётам вылетают истребители. Если потенциальный нарушитель один, в небо поднимается звено из двух истребителей.

Истребители должны приблизиться к воздушному судну, чтобы визуально идентифицировать его тип и государственную принадлежность. Потенциальному нарушителю дают понять, что он нежелательный гость вблизи госграницы. Чаще всего, иностранный военный самолёт меняет курс и возвращается на аэродром, откуда взлетел

Подобный порядок действий называется «сопровождением». Он не предполагает, каких либо силовых акций с обеих сторон. Хотя российские лётчики, если верить американской стороне, регулярно «хулиганят». Например, истребители ВКС РФ на высокой скорости могут пересекать траекторию полёта иностранных воздушных судов или создавать двигателями вихревые потоки, затрудняющие пилотирование. Тем самым наши лётчики торопят своих визави с возвращением восвояси.

Природа терминологической путаницы

Таким образом «сопровождение» не имеет ничего общего с «перехватом». Это абсолютно разные понятия, предполагающие разную последовательность действий. Но по какой же причине в России происходит терминологическая путаница?

Скорее всего, она допускается намеренно. Нежелание отличать «перехват» от «сопровождения» ещё можно простить журналистам, которые часто намеренно «обостряют» накал страстей в заголовке и тексте новости ради того, чтобы она выстрелила в информпространстве.

Но как быть с пресс-службой Минобороны РФ? Неужели в ДИК МО не понимают разницу между «перехватом» и «сопровождением»?

Скорее всего, терминологическая путаница со стороны Минобороны допускается намеренно. Полёты западных военных самолётов превратились практически в каждодневную рутину. А «сопровождение» не ассоциируется у обывателя с каким-либо «экшеном».

В то время как употребление слова «перехват» априори повышает интерес аудитории к разведактивности стран-членов НАТО вблизи рубежей РФ. В голове тут же возникает картинка погони за потенциальным нарушителем и красивые манёвры, которые осуществляют отечественные истребители.

Неудивительно, что подобные новости часто сопровождаются видеороликом. Их появление в СМИ невольно вызывают чувство тревоги за безопасность страны и одновременно гордость за ВКС, которые пресекли нарушение госграницы

Однако подобным объяснением недопустимо оправдывать терминологическую путаницу, источником которой, как мы выяснили, являются не только недобросовестные журналисты, но и пресс-служба Минобороны. Сообщения ДИК МО о «перехватах» демонстрируют некомпетентность как минимум части сотрудников военного ведомства, бросают тень на репутацию офицерского корпуса России в целом.

Кроме того, в отечественном обществе формируется искажённое восприятие действительности. В какой-то степени происходит нагнетание милитаристских и шапкозакидательских настроений.

Привлечь интерес к постоянному «сопровождению» натовских ВВС можно совершенно иным путём. Например, российским гражданам можно объяснить, с какой целью западные самолёты регулярно приближаются к границам РФ, почему так важно вылетать им навстречу и немного «хулиганить».