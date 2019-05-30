Россия запускает в воздух истребитель пятого поколения

На авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) завершается сборка первого серийного образца истребителя пятого поколения Су-57. Во время посещения предприятия заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что удовлетворён увиденным и выразил надежду, что работы будут выполнены в срок.

Долгое время ситуация с серийным производством Су-57 находилась в подвешенном состоянии. Самолёт вошёл в Государственную программу вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, но какое количество машин планировало закупить Минобороны, было неизвестно

Негативные ожидания едва не стали реальностью после того, как 2 июля 2018 года куратор российской оборонки, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что массового выпуска истребителя пятого поколения ожидать не стоит.

«Самолёт проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои лётно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолётов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолёта пятого поколения», — сказал Борисов.

За словами вице-премьера аналитики усмотрели непростую финансовую ситуацию, в которой оказалась оборонная промышленность и Минобороны. ГПВ в процессе обсуждения порезали в три раза, до 17 триллионов рублей. Очевидно, что новейшая машина обойдётся дороже предшественников. И разница в цене, по всей видимости, оказалась впечатляющей.

В связи с этим Борисов дал публике понять, что ВКС продолжат получать истребители поколения 4++ Су-35, а самолёт пятого поколения останется в войсках диковинкой. Заявление Борисова вызвало огромный резонанс.

Граждане совершенно справедливо задавали вопрос: «Неужели Су-57 создавался ради рекламы Воздушно-космических сил и периодических полётов на парадах, на МАКСе и в Сирии»?

Как выяснилось позже, Борисов не лукавил — ГПВ включала поставку лишь 16 серийных образцов. Однако в 2019 году Кремль и Минобороны пошли навстречу промышленникам. 15 мая на совещании с руководством военного ведомства и предприятий ОПК президент РФ Владимир Путин сообщил, что вместо 16 будут закуплены 76 единиц Су-57.

«Надеюсь, что скорректированные планы будут исполнены. И уже в ближайшее время будет заключён контракт на комплексную поставку 76 таких истребителей, оснащённых современными авиационными средствами поражения и обеспеченных необходимой наземной инфраструктурой», — заявил Путин

Увеличение объёма заказа президент объяснил снижением стоимости Су-57 на 20%. К 2028 году на новейшие истребители будут перевооружены три полка Воздушно-космических сил.

Мнения экспертов относительно решения Путина разошлись. С одной стороны, 76 самолётов — это лучше, чем 16. Поставка семи десятков Су-57 не совершит революцию в Воздушно-космических силах, но однозначно их усилит.

С другой стороны, производство 76 истребителей пятого поколения в ближайшие восемь лет не изменит качественный блик отечественной боевой авиации. Пропаганда того, что Минобороны будет покупать исключительно новейшую технику, оказалась, мягко говоря, не правдой.

Главный конкурент Су-57 — его прародитель Су-35. Это достойная боевая машина с потрясающими манёвренными характеристиками и показателем тяговооружённости. Истребитель получил боевое крещение в Сирии и, как писала ранее РП, проявил себя с самой лучшей стороны

Возможно, на основе анализа опыта боевого применения Су-35 и Су-57 Минобороны пришло к выводу, что существенной разницы в боевых возможностях между двумя самолётами нет. Этим обстоятельством можно объяснить постоянное упоминание обеих машин, когда речь заходит о закупочной политике. Военное ведомство искало баланс между двумя самолётами и по согласованию с президентом его нашло.

Есть ещё одна крайне важная причина, которая позволяет понять, почему Минобороны не спешило массово закупать Су-57. На текущий момент все опытные образцы летают на двигателях четвёртого поколения (первого этапа в контексте программы ПАК ФА) АЛ-41Ф-1 («изделие 117»).

Двигатель второго этапа (или пятого поколения), известный как «изделие 30», проходит испытания. Без этой силовой установки Су-57 невозможно назвать самолётом пятого поколения. Первый полёт с двигателем нового поколения детище ОКБ Сухого совершило в декабре 2017 года. Однако период доводки «изделия 30» и организации его серийного производства растянется ещё на несколько лет.

По всей видимости часть серийных машин будет оснащена АЛ-41Ф-1, а более поздние образцы уже получат двигатель второго этапа. Также не исключено, что до 2028 года Минобороны проведёт ремоторизацию всего парка Су-57, заменив двигатели первого этапа на «изделие 30».

Главная особенность двигателя второго этапа заключается в возможности выхода на сверхзвуковую скорость в безфорсажном режиме. Истребители четвёртого поколения тоже могут преодолевать сверхзвук, однако полёт на такой высокой скорости осуществляется в режиме форсажа, который очень быстро опустошает топливные баки

Полёт на сверхзвуке используется нечасто, но является важной опцией для самолёта. Он необходим для преодоления системы ПВО-ПРО, ухода от погони противника или, наоборот, для перехвата вражеской машины. Без сомнения Минобороны нужен Су-57. В противном случае Россия рискует уступить небо Соединённым Штатам, традиционным лидерам в боевой авиации.

На сегодняшний день наша страна проигрывает США конкуренцию за пятое поколение. Свой первый самолёт нового поколения (F-22 Raptor) американцы разработали ещё в 1990-е годы. Однако машину признали слишком дорогой и прихотливой, и её производство было прекращено.

В середине 2000-х годов Соединённые Штаты запустили выпуск второго истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Детище Lockheed Martin оказалось более продвинутым. Кроме того, корпорации удалось сбить цену, хотя эксплуатация самолёта всё равно обходится недёшево. К 2019 году Пентагон рассчитывал заменить на F-35 почти весь парк оперативно-тактической и морской авиации, но план провалился из-за десятков не устранённых недостатков.

Тем не менее, отрыв американцев от нашей страны по пятому поколению огромный: в составе Вооружённых сил США более 200 F-22 и свыше 400 F-35, а ВКС России эксплуатируют лишь 10 опытных образцов Су-57. Даже если Соединённые Штаты прекратят выпуск своих новейших истребителей до 2028 года, то РФ всё равно останется далеко позади

Несмотря на это, есть уверенность, что Су-57 будет ожидать достойное будущее. Минобороны, как мы видим, может корректировать планы закупок. Если военные угрозы для России возрастут или промышленность собьёт цену, то количество строевых самолётов пятого поколения наверняка превысит плановую цифру в 76 истребителей.

Кроме того, нельзя исключать вероятность высокого спроса на Су-57 в зарубежных странах. На завершающей стадии находится подготовка документов по формированию экспортного облика отечественной машины. Приобрести российский самолёт может Индия (несмотря на выход из программы ПАК ФА), Турция (назло США, которые блокируют поставки F-35), Китай (ранее купил 24 единицы Су-35) и ряд стран Юго-Восточной Азии.