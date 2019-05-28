Имитация вероятного противника

Военнослужащие 64-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США (штат Невада) подняли в воздух истребитель F-16, замаскированный под российский самолёт пятого поколения Су-57. Сходство было достигнуто посредством перекрашивания американской машины в пиксельный сине-голубой камуфляж опытных образцов ОКБ Сухого.

Задача по маскировке F-16 под Су-57 была поставлена перед 64-й эскадрильей ещё в прошлом году. Об этом свидетельствуют посты в Facebook бригадного генерала Роберта Новотны, командующего 57-м авиакрылом, в состав которого входит «Агрессор».

«Благодаря такому подходу к боевой подготовке, при котором угроза представлена наглядно, у наших лётчиков гораздо больше шансов сблизиться с противником, визуально его распознать и уничтожить», — отметил Новотны

Ранее он сообщил, что военнослужащие ВВС Соединённых Штатов уже поднимали в воздух самолёты, замаскированные под российский Су-35.

Новотны не скрывает, что мероприятия по имитации российских истребителей необходимы для того, чтобы американские лётчики научились идентифицировать вероятного противника по внешнему виду, а также бороться с нервозностью, которая возникает в обстановке, приближённой к боевой.

64-я эскадрилья неслучайно носит название «Агрессор». Подразделение было создано в 1970-х годах для того, чтобы имитировать на учениях вероятного противника, то есть ВВС СССР. В YouTube можно найти кадры, на которых пилоты «Агрессора» настолько вживаются в роль, что до сих пор надевают шлемы с советским гербом

64-я эскадрилья ВВС США — не единственное подразделение, имитирующее вероятного противника. Например, в составе морской авиации Соединённых Штатов действует 12-я эскадрилья «Омары», где истребитель F/A-18D был перекрашен в камуфляж Су-57 ещё в 2016 году.

Кроме того, различные подразделения ВВС США используют лёгкие советские истребители МиГ-29. По данным американских СМИ, Пентагон ещё в 1997 году купил 21 машину у Молдавии в обмен на гуманитарную и материально-техническую помощь на сумму в 40 миллионов долларов

За бесценок Соединённым Штатом достались и другие виды военной техники СССР, которые были современными на конец 1980-х годов. Главным источником, как ни сложно догадаться, стала Украина, куда поставлялось новейшее оружие вплоть до самого развала советского государства.

О масштабах «помощи» Киева можно только догадываться. В экспертных кругах распространена версия о том, что заокеанские «партнёры» досконально изучили технические особенности всех вооружений, которые их интересовали, за исключением баллистических ракет.

Можно предположить, что это были танки Т-72, Т-80, бронетехника (БМП-2, опытные БМП-3), истребители Су-27, различные артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и образцы ПВО — радиолокационные станции (РЛС) и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего, среднего и ближнего радиусов действия (С-300, «Бук», «Тор»).

Какую пользу извлёк Пентагон от получения широкого спектра военной техники позднего СССР? Изучение оружия вероятного противника является одной из важнейших задач военной разведки. В период холодной войны США, как и Советский Союз, вели охоту за чертежами, опытными и строевыми образцами военной техники друг друга

Наверное, наибольшее усердие в сфере промышленного шпионажа проявили американцы. В частности, они потратили десятки миллиардов долларов на проведение операций по поиску и подъёму затонувших атомных подлодок ВМФ СССР, причём не все из них завершились удачно.

Попадание отечественного оружия в руки Пентагона позволяет нашим «вероятным друзьям» решать несколько задач:

В годы холодной войны американцы могли заимствовать отдельные технические решения. Понятно, что для техники 1980-х годов это уже неактуально. Тем не менее её изучение как минимум 20-25 лет после распада СССР позволяло США прогнозировать дальнейшее развитие конструкторской мысли нашей страны. На основе этого анализа американцы могли разработать оружие, которое купирует возможности модернизированных образцов советских машин.

Советская техника необходима США для понимания тактики её применения. В мае в Интернете появились снимки дивизиона ЗРК С-300ПТ, поставленного, предположительно, из Украины. Данный комплекс считается достаточно современным средством обороны. Очевидно, что ВВС США детально проанализировали его возможности и продолжают изучать способы оставаться незамеченными для этого ЗРК. Напомним, российский С-400 «Триумф» создан на основе поздних модификаций С-300, принципы его применения могут схожими с предшественниками.

Российские официальные лица не комментируют последствия попадания в США техники 1980-х годов. Но можно предположить, что безопасности РФ был нанесён весьма серьёзный ущерб. Американцы были прекрасно осведомлены о возможностях отечественного оружия вплоть до начала массового перевооружения армии в конце 2000-х годов.

Данное обстоятельство подтолкнуло Россию к запуску НИОКР по глубокой модернизации советского оружия и созданию образцов нового поколения. Современной отечественной армии и оборонной промышленности есть, чем удивить «заокеанских партнёров». Видимо, поэтому сейчас американцы могут лишь перекрашивать собственные самолёты.

Помимо боевой авиации, значительный прогресс Россия совершила в сфере ПВО. Современные зенитные комплексы дальнего радиуса, «Буки» и «Торы» оборудованы новыми РЛС и цифровой аппаратурой. По своим боевым и эксплуатационным характеристикам они кратно превосходят советских предшественников

Однако обновление Вооружённых сил РФ не должно быть поводом для шапкозакидательских выводов и настроений. Американцы очень серьёзно относятся к совершенствованию своей техники и боевой выучке личного состава. В доктринальных документах Пентагона Россия наряду с Китаем указывается как равный противник. Это означает, что привыкшие к абсолютному превосходству «заокеанские партнёры» усиливают промышленный шпионаж и активно совершенствуют боевую подготовку.