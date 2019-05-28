Имитация вероятного противника

США маскируют свои самолёты под российские и используют на учениях советскую военную технику
Военнослужащие 64-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США (штат Невада) подняли в воздух истребитель F-16, замаскированный под российский самолёт пятого поколения Су-57. Сходство было достигнуто посредством перекрашивания американской машины в пиксельный сине-голубой камуфляж опытных образцов ОКБ Сухого.
Задача по маскировке F-16 под Су-57 была поставлена перед 64-й эскадрильей ещё в прошлом году. Об этом свидетельствуют посты в Facebook бригадного генерала Роберта Новотны, командующего 57-м авиакрылом, в состав которого входит «Агрессор».
«Благодаря такому подходу к боевой подготовке, при котором угроза представлена наглядно, у наших лётчиков гораздо больше шансов сблизиться с противником, визуально его распознать и уничтожить», — отметил Новотны
Ранее он сообщил, что военнослужащие ВВС Соединённых Штатов уже поднимали в воздух самолёты, замаскированные под российский Су-35.
Новотны не скрывает, что мероприятия по имитации российских истребителей необходимы для того, чтобы американские лётчики научились идентифицировать вероятного противника по внешнему виду, а также бороться с нервозностью, которая возникает в обстановке, приближённой к боевой.
64-я эскадрилья неслучайно носит название «Агрессор». Подразделение было создано в 1970-х годах для того, чтобы имитировать на учениях вероятного противника, то есть ВВС СССР. В YouTube можно найти кадры, на которых пилоты «Агрессора» настолько вживаются в роль, что до сих пор надевают шлемы с советским гербом
64-я эскадрилья ВВС США — не единственное подразделение, имитирующее вероятного противника. Например, в составе морской авиации Соединённых Штатов действует 12-я эскадрилья «Омары», где истребитель F/A-18D был перекрашен в камуфляж Су-57 ещё в 2016 году.
Кроме того, различные подразделения ВВС США используют лёгкие советские истребители МиГ-29. По данным американских СМИ, Пентагон ещё в 1997 году купил 21 машину у Молдавии в обмен на гуманитарную и материально-техническую помощь на сумму в 40 миллионов долларов
За бесценок Соединённым Штатом достались и другие виды военной техники СССР, которые были современными на конец 1980-х годов. Главным источником, как ни сложно догадаться, стала Украина, куда поставлялось новейшее оружие вплоть до самого развала советского государства.
О масштабах «помощи» Киева можно только догадываться. В экспертных кругах распространена версия о том, что заокеанские «партнёры» досконально изучили технические особенности всех вооружений, которые их интересовали, за исключением баллистических ракет.
Можно предположить, что это были танки Т-72, Т-80, бронетехника (БМП-2, опытные БМП-3), истребители Су-27, различные артиллерийские системы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и образцы ПВО — радиолокационные станции (РЛС) и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) дальнего, среднего и ближнего радиусов действия (С-300, «Бук», «Тор»).
Какую пользу извлёк Пентагон от получения широкого спектра военной техники позднего СССР? Изучение оружия вероятного противника является одной из важнейших задач военной разведки. В период холодной войны США, как и Советский Союз, вели охоту за чертежами, опытными и строевыми образцами военной техники друг друга
Наверное, наибольшее усердие в сфере промышленного шпионажа проявили американцы. В частности, они потратили десятки миллиардов долларов на проведение операций по поиску и подъёму затонувших атомных подлодок ВМФ СССР, причём не все из них завершились удачно.
Попадание отечественного оружия в руки Пентагона позволяет нашим «вероятным друзьям» решать несколько задач:
- В годы холодной войны американцы могли заимствовать отдельные технические решения. Понятно, что для техники 1980-х годов это уже неактуально. Тем не менее её изучение как минимум 20-25 лет после распада СССР позволяло США прогнозировать дальнейшее развитие конструкторской мысли нашей страны. На основе этого анализа американцы могли разработать оружие, которое купирует возможности модернизированных образцов советских машин.
- Советская техника необходима США для понимания тактики её применения. В мае в Интернете появились снимки дивизиона ЗРК С-300ПТ, поставленного, предположительно, из Украины. Данный комплекс считается достаточно современным средством обороны. Очевидно, что ВВС США детально проанализировали его возможности и продолжают изучать способы оставаться незамеченными для этого ЗРК. Напомним, российский С-400 «Триумф» создан на основе поздних модификаций С-300, принципы его применения могут схожими с предшественниками.
Российские официальные лица не комментируют последствия попадания в США техники 1980-х годов. Но можно предположить, что безопасности РФ был нанесён весьма серьёзный ущерб. Американцы были прекрасно осведомлены о возможностях отечественного оружия вплоть до начала массового перевооружения армии в конце 2000-х годов.
Данное обстоятельство подтолкнуло Россию к запуску НИОКР по глубокой модернизации советского оружия и созданию образцов нового поколения. Современной отечественной армии и оборонной промышленности есть, чем удивить «заокеанских партнёров». Видимо, поэтому сейчас американцы могут лишь перекрашивать собственные самолёты.
Помимо боевой авиации, значительный прогресс Россия совершила в сфере ПВО. Современные зенитные комплексы дальнего радиуса, «Буки» и «Торы» оборудованы новыми РЛС и цифровой аппаратурой. По своим боевым и эксплуатационным характеристикам они кратно превосходят советских предшественников
Однако обновление Вооружённых сил РФ не должно быть поводом для шапкозакидательских выводов и настроений. Американцы очень серьёзно относятся к совершенствованию своей техники и боевой выучке личного состава. В доктринальных документах Пентагона Россия наряду с Китаем указывается как равный противник. Это означает, что привыкшие к абсолютному превосходству «заокеанские партнёры» усиливают промышленный шпионаж и активно совершенствуют боевую подготовку.
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