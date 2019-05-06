Непокорённое пятое поколение

Одним из самых значимых событий прошлого месяца в сфере военной авиации стало первое боевое применение истребителя ВВС США F-35A (версия с обычным взлётом и посадкой). Ранее удары по реальным целям наносились другими модификациями. В мае 2018 года состоялся дебют F-35As израильских ВВС, а спустя месяц Корпус морской пехоты США применил F-35B в Афганистане.

За неполный год F-35 Lightning II трижды применялся в бою. Не исключено, что в ближайшее время интенсивность боевых вылетов американских самолётов пятого поколения значительно возрастёт. Единственная модификация, которая не получила боевое крещение, это F-35С, стоящий с февраля 2019 года на вооружении Военно-морских сил США. Отличительной особенностью этого самолёта является возможность вертикального взлёта и посадки.

На этапе проблем

В предыдущие годы нежелание военных использовать детище Lockheed Martin за пределами полигонов воспринималось как свидетельство несовершенства данной машины и доказательство того, что она не соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам. Отсюда нередко делался вывод о том, что F-35 не оправдал вложенных средств и надежд Пентагона.

Грандиозный по масштабу проект самолёта пятого поколения действительно испытывает серьёзные проблемы

В частности, Lockheed Martin сорвала первоначальный план серийного производства в 2443 единицы к 2019 году и не смогла осилить даже более скромные объёмы, которые устанавливал главный заказчик — Минобороны США. На текущий момент выпущено около 400 машин.

Основная причина забуксовавшего серийного производства заключается в различных дефектах, которые были выявлены в ходе испытаний и опытной эксплуатации. По состоянию на 2018 год насчитывалось порядка 180 недостатков, часть из них носит критический характер.

Зарубежные СМИ сообщают о проблемах в аварийной и топливной системах F-35. Дефекты были обнаружены в системе управления вооружением и в силовой установке Pratt & Whitney. Также журналисты били тревогу из-за того, что Lockheed Martin не смог обеспечить необходимый назначенный ресурс (период времени до первого капитального ремонта). Например, этот показатель у F-35B составляет 2,1 тысячи лётных часов вместо положенных 8.

Определённое недовольство машиной существует и в среде военных. Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер называет «технологией 1990-х годов» комплекс ALIS (Autonomic Logistics Information System), который отвечает за процесс обновления ПО и загрузки в бортовые компьютеры новых данных. Полный цикл работ может занимать несколько дней и требует участия специалистов.

В целом F-35 достаточно сложным и прихотливым в эксплуатации самолётом.

Доработка истребителя займёт как минимум ещё несколько лет. Акцентируя внимание исключительно на недостатках машины, отечественные СМИ и отдельные российские эксперты часто приходят к выводу о том, что F-35 является провальным проектом, пустой тратой денег

Конечно, у американцев получилось далеко не всё, чего они хотели. Программа Joint Strike Fighter, в рамках которой велась разработка F-35, предполагала появление самолёта, который по боевым возможностям должен наголову превосходить зарубежные аналоги, и при этом быть относительно недорогим за счёт унификации запчастей и агрегатов для всех трёх модификаций.

Однако разработка F-35 вывела конструкторскую мысль США на новый технологический уровень. Ни одна страна в мире не обладает и ещё очень долго не будет обладать такими развитыми компетенциями в сфере боевой авиации, как Соединённые Штаты.

Именно американцы создали первый самолёт пятого поколения F-22 Raptor и первый дальний бомбардировщик по схеме летающее крыло B-2 Spirit. Оба проекта были реализованы на излёте холодной войны, когда наша страна из-за системного кризиса, связанного с распадом СССР, сдавала позиции в сфере обороны и военных технологий.

Без ошибок нет прогресса

Между Россией и Соединёнными Штатами образовалась гигантская пропасть, на которую невозможно не обращать внимание. Первый и единственный отечественный самолёт пятого поколения ПАК ФА (сейчас — Су-57) поднялся в воздух в 2010 году, на 20 лет позже прототипа F-22, а первый бомбардировщик по схеме летающее крыло (ПАК ДА) уже 10 лет находится на стадии проектирования.

В настоящее время ситуацию для РФ усугубляет тяжёлая экономическая обстановка, которая привела к сокращению Гособоронзаказа. В результате Минобороны вынуждено отказываться от масштабных закупок техники нового поколения

Во многом именно по этой причине Су-57 по-прежнему не эксплуатируется в войсках. Согласно анонсированным ранее планам, в ближайшие годы в составе ВКС может быть создана лишь одна эскадрилья, укомплектованная новейшими истребителями.

Временной период между первым полётом и стартом серийного производства Су-57 составит более 10 лет. Это означает, что отдельные элементы российского самолёта могут попросту устареть, а к моменту появления необходимых средств на насыщение ВКС истребителями пятого поколения потребуется модернизация.

С аналогичной проблемой, по сути, столкнулись США. Пентагон рассматривает различные варианты по нивелированию негативных последствий от реализации программы F-35. В частности, Минобороны может перераспределить средства в пользу проекта истребителя шестого поколения на основе F-35 (предполагается, что это будет беспилотный самолёт), оставив несколько сотен серийных машин в войсках и выполнив свои экспортные обязательства.

Чем бы ни закончилась эпопея с F-35, однозначно можно сказать, что ситуация в сфере боевой авиации для Соединённых Штатов не будет критической

Скорее всего, научно-технологический задел по самолёту пятого поколения и анализ допущенных ошибок позволит более эффективно развивать новые проекты. Кроме того, США ещё не исчерпали модернизационный ресурс четвёртого поколения — лёгкого истребителя F-16 и тяжёлого F-15.

Программа F-35 не достигла своей конечной цели, однако американцы совершили гигантский прогресс в средствах навигации, радиолокации, материаловедении, системах управления и искусственном интеллекте. Без сомнения Минобороны США переоценило возможности оборонной промышленности, но без постановки невыполнимых задач и ошибок не происходит технологического рывка, тем более если речь идёт о технике абсолютно нового поколения.

Несмотря на это, проблемы, с которыми столкнулись Соединённые Штаты в рамках программы F-35, в нашей стране принято воспринимать как некую катастрофу для Пентагона и государственного бюджета страны.

Например, очень часто указывается, что совокупная стоимость проекта самолёта пятого поколения составляет 1,5 триллиона долларов

Цифра выглядит умопомрачительной, однако она является общей для периода с конца 1990-х годов до 2030-х. Нагрузка на военный бюджет по проекту новейшего истребителя распределена достаточно равномерно. При этом расходы на программу Су-57 по-прежнему покрыты завесой тайны. Российский обыватель не знает ни общую стоимость работ, ни цену одного самолёта.