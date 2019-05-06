Непокорённое пятое поколение
Непокорённое пятое поколение

Почему боевые самолёты нового поколения по-прежнему остаются экзотикой в войсках

Одним из самых значимых событий прошлого месяца в сфере военной авиации стало первое боевое применение истребителя ВВС США F-35A (версия с обычным взлётом и посадкой). Ранее удары по реальным целям наносились другими модификациями. В мае 2018 года состоялся дебют F-35As израильских ВВС, а спустя месяц Корпус морской пехоты США применил F-35B в Афганистане.

За неполный год F-35 Lightning II трижды применялся в бою. Не исключено, что в ближайшее время интенсивность боевых вылетов американских самолётов пятого поколения значительно возрастёт. Единственная модификация, которая не получила боевое крещение, это F-35С, стоящий с февраля 2019 года на вооружении Военно-морских сил США. Отличительной особенностью этого самолёта является возможность вертикального взлёта и посадки.

На этапе проблем

В предыдущие годы нежелание военных использовать детище Lockheed Martin за пределами полигонов воспринималось как свидетельство несовершенства данной машины и доказательство того, что она не соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам. Отсюда нередко делался вывод о том, что F-35 не оправдал вложенных средств и надежд Пентагона.

Грандиозный по масштабу проект самолёта пятого поколения действительно испытывает серьёзные проблемы

В частности, Lockheed Martin сорвала первоначальный план серийного производства в 2443 единицы к 2019 году и не смогла осилить даже более скромные объёмы, которые устанавливал главный заказчик — Минобороны США. На текущий момент выпущено около 400 машин.

Основная причина забуксовавшего серийного производства заключается в различных дефектах, которые были выявлены в ходе испытаний и опытной эксплуатации. По состоянию на 2018 год насчитывалось порядка 180 недостатков, часть из них носит критический характер.

Зарубежные СМИ сообщают о проблемах в аварийной и топливной системах F-35. Дефекты были обнаружены в системе управления вооружением и в силовой установке Pratt & Whitney. Также журналисты били тревогу из-за того, что Lockheed Martin не смог обеспечить необходимый назначенный ресурс (период времени до первого капитального ремонта). Например, этот показатель у F-35B составляет 2,1 тысячи лётных часов вместо положенных 8.

Определённое недовольство машиной существует и в среде военных. Помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер называет «технологией 1990-х годов» комплекс ALIS (Autonomic Logistics Information System), который отвечает за процесс обновления ПО и загрузки в бортовые компьютеры новых данных. Полный цикл работ может занимать несколько дней и требует участия специалистов.

В целом F-35 достаточно сложным и прихотливым в эксплуатации самолётом.

Доработка истребителя займёт как минимум ещё несколько лет. Акцентируя внимание исключительно на недостатках машины, отечественные СМИ и отдельные российские эксперты часто приходят к выводу о том, что F-35 является провальным проектом, пустой тратой денег

Конечно, у американцев получилось далеко не всё, чего они хотели. Программа Joint Strike Fighter, в рамках которой велась разработка F-35, предполагала появление самолёта, который по боевым возможностям должен наголову превосходить зарубежные аналоги, и при этом быть относительно недорогим за счёт унификации запчастей и агрегатов для всех трёх модификаций.

Однако разработка F-35 вывела конструкторскую мысль США на новый технологический уровень. Ни одна страна в мире не обладает и ещё очень долго не будет обладать такими развитыми компетенциями в сфере боевой авиации, как Соединённые Штаты.

Именно американцы создали первый самолёт пятого поколения F-22 Raptor и первый дальний бомбардировщик по схеме летающее крыло B-2 Spirit. Оба проекта были реализованы на излёте холодной войны, когда наша страна из-за системного кризиса, связанного с распадом СССР, сдавала позиции в сфере обороны и военных технологий.

Без ошибок нет прогресса

Между Россией и Соединёнными Штатами образовалась гигантская пропасть, на которую невозможно не обращать внимание. Первый и единственный отечественный самолёт пятого поколения ПАК ФА (сейчас — Су-57) поднялся в воздух в 2010 году, на 20 лет позже прототипа F-22, а первый бомбардировщик по схеме летающее крыло (ПАК ДА) уже 10 лет находится на стадии проектирования.

В настоящее время ситуацию для РФ усугубляет тяжёлая экономическая обстановка, которая привела к сокращению Гособоронзаказа. В результате Минобороны вынуждено отказываться от масштабных закупок техники нового поколения

Во многом именно по этой причине Су-57 по-прежнему не эксплуатируется в войсках. Согласно анонсированным ранее планам, в ближайшие годы в составе ВКС может быть создана лишь одна эскадрилья, укомплектованная новейшими истребителями.

Временной период между первым полётом и стартом серийного производства Су-57 составит более 10 лет. Это означает, что отдельные элементы российского самолёта могут попросту устареть, а к моменту появления необходимых средств на насыщение ВКС истребителями пятого поколения потребуется модернизация.

С аналогичной проблемой, по сути, столкнулись США. Пентагон рассматривает различные варианты по нивелированию негативных последствий от реализации программы F-35. В частности, Минобороны может перераспределить средства в пользу проекта истребителя шестого поколения на основе F-35 (предполагается, что это будет беспилотный самолёт), оставив несколько сотен серийных машин в войсках и выполнив свои экспортные обязательства.

Чем бы ни закончилась эпопея с F-35, однозначно можно сказать, что ситуация в сфере боевой авиации для Соединённых Штатов не будет критической

Скорее всего, научно-технологический задел по самолёту пятого поколения и анализ допущенных ошибок позволит более эффективно развивать новые проекты. Кроме того, США ещё не исчерпали модернизационный ресурс четвёртого поколения — лёгкого истребителя F-16 и тяжёлого F-15.

Программа F-35 не достигла своей конечной цели, однако американцы совершили гигантский прогресс в средствах навигации, радиолокации, материаловедении, системах управления и искусственном интеллекте. Без сомнения Минобороны США переоценило возможности оборонной промышленности, но без постановки невыполнимых задач и ошибок не происходит технологического рывка, тем более если речь идёт о технике абсолютно нового поколения.

Несмотря на это, проблемы, с которыми столкнулись Соединённые Штаты в рамках программы F-35, в нашей стране принято воспринимать как некую катастрофу для Пентагона и государственного бюджета страны.

Например, очень часто указывается, что совокупная стоимость проекта самолёта пятого поколения составляет 1,5 триллиона долларов

Цифра выглядит умопомрачительной, однако она является общей для периода с конца 1990-х годов до 2030-х. Нагрузка на военный бюджет по проекту новейшего истребителя распределена достаточно равномерно. При этом расходы на программу Су-57 по-прежнему покрыты завесой тайны. Российский обыватель не знает ни общую стоимость работ, ни цену одного самолёта.

Теги:
Места: Россия, США
Организации: Минобороны
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Синдзо Абэ устранит из Конституции Японии запрет на войну Далее в рубрике Синдзо Абэ устранит из Конституции Японии запрет на войнуСогласятся ли японцы с политикой «пушки вместо масла»?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО