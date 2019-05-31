Иллюзорное отставание от России

На прошедшей в Гонолулу конференции Ассоциации армии США (AUSA) было опубликовано изображение американской перспективной гиперзвуковой ракетной системы наземного базирования Hypersonic Weapons System (HWS), сообщает издание Breaking Defense. Данный проект публике представил глава Управления ускоренного развития и критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) генерал-лейтенант США Нил Тургуд.

Аналог российского «Авангарда»

Hypersonic Weapons System состоит из носителя в виде твердотопливной ракеты AUR и планирующей гиперзвуковой боеголовки Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Над созданием оружия работают предприятия Sandia National Laboratory и Министерства энергетики. Также в проекте участвуют инженеры из Агентства по противоракетной обороне и специалисты трёх видов ВС США — Армии (Сухопутных войск), ВВС и ВМС.

Запуск AUR будет осуществляться из двух транспортно-пусковых контейнеров длиной около 10 м на шасси тягача Oshkosh M983A4 (8х8). Комплекс оснастят распространённой в ракетных войсках и артиллерии США автоматизированной системой управления огнём AFATDS в версии 7.0. Испытания Hypersonic Weapons System должны начаться в 2021 году, развёртывание запланировано на 2023 год

Нил Тургуд не сообщил даже общих характеристик перспективного гиперзвукового комплекса, но рассказал, что это будет стратегическое оружие. Данное заявление позволяет сделать вывод о том, что дальность (по крайней мере максимальная) боеприпаса будет превышать 5,5 тысячи километров, если исходить из принципов классификации ракет, изложенных в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Факт участия в разработке HWS представителей почти всех видов Вооружённых сил США свидетельствует о том, что после создания наземной версии американцы начнут разработку модификаций для авиации (по всей видимости, стратегической) и флота.

В СМИ появилось мнение, что в основу Hypersonic Weapons System лёг проект Advanced Hypersonic Weapon (AHW), экспериментальной гиперзвуковой боеголовки. На испытаниях в 2011-2012 годах она развила скорость в 8 Махов (более 9тысяч км/ч), которая удовлетворила заказчика.

AHW создавалась в рамках концепции «Быстрого глобального удара» (Conventional Prompt Global Strike). Боеголовка представляет собой глайдер с четырьмя аэродинамическими поверхностями. В процессе полёта она должна получать сигналы GPS, а на финальном участке использовать пассивную систему самонаведения, чтобы не стать жертвой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника

AHW изготавливается из вольфрама, стали, хрома, титана, алюминия, тантала никеля, композитов. В процессе полёта боеголовка питается литий-ионными и никель-марганцевыми батареями. С большой вероятностью концепция, реализованная в Advanced Hypersonic Weapon, продемонстрировала свою жизнеспособность, и Пентагон решил приступить к разработке уже опытного образца с перспективой его серийного производства.

По сути, AHW является аналогом российской системы «Авангард» с планирующим боевым блоком (Ю-71)

В 2019 году на боевое дежурство заступит один из полков 13-й ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область), оснащённый этим оружием. «Авангард» будет устанавливаться на устаревшие советские МБР Р-100Н УТТХ «Стилет», а потом на новейшие РС-28 «Сармат» (поступление в войска запланировано на 2021-2022 годы).

Нет двигателя — нет ракеты

Как сообщил Нил Тургуд, в настоящее время в интересах Пентагона ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по шести проектам гиперзвукового оружия. На их обеспечение в 2020 финансовом году Минобороны направит около 2,6 млрд долларов.

Из открытых данных следует, что наряду с Hypersonic Weapons System, американцы ведут НИОКР по следующим проектам: противокорабельная ракета ArcLight, крылатая ракета X-51А Waverider, авиационная ракета HIFiRE, беспилотник SR-72 (на базе уже не стоящего на вооружении ВВС сверхзвукового самолёта-разведчика SR-71 Blackbird).

Ещё одним проектом может быть НИОКР по боеголовке Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), который также реализуется в рамках «Быстрого глобального удара». Однако, по всей видимости, работы по данному оружию были прекращены из-за неудачных испытаний. Официальная информация о проекте HTV-2 последнее время публикуется

На текущий момент на вооружении США нет ни одного гиперзвукового аппарата. Этот факт преподносится как красноречивое доказательство того, что Россия опередила Соединённые Штаты в сфере военного гиперзвука. Действительно сегодня на опытно-боевом дежурстве ВКС стоит авиационный комплекс X-47М2 «Кинжал» (носитель МиГ-31). До конца года, как указывалось выше, в войска поступит «Авангард».

На завершающей стадии НИОКР находится противокорабельная крылатая ракета 3M22 «Циркон». На её основе, как предполагают эксперты, создаётся наземная ракета средней дальности. Помимо этого, Московский институт теплотехники работает над проектом летательного аппарата большой дальности «Анчар-РВ», который с большой вероятностью будет представлять собой гиперзвуковой ударный беспилотник

При этом Соединённые Штаты были пионерами в сфере гиперзвука. Первым в мире аппаратом, который преодолел гиперзвуковой барьер в 5 Махов, стал экспериментальный беспилотник X-43А. Он испытывался в первой половине 2000-х годов. Однако вперёд в итоге вырвалась Россия.

Чем можно объяснить роль США как догоняющей державы? Прогосударственные эксперты утверждают, что Пентагон неверно распределил ресурсы между дорогостоящими программами в сфере создания оружия нового поколения. Чаще всего указывается на огромное количество денег, которое было вложено в противоракетную оборону.

В реальности расходы американцев на ПРО отнюдь не зашкаливающие. НИОКР в этой области обходятся бюджету США менее чем в один миллиард долларов в год. Сумма вполне нормальная, учитывая объём ассигнований на другие программы. Кроме того, систему организации работ по перспективным проектам Пентагона можно оценить на твёрдую пятёрку, если сравнивать её с российской.

Скорее всего, разгадка кроется в том обстоятельстве, что наши заокеанские «партнёры» привыкли создавать более технологичное оружие. Американские инженеры часто ищут сложные пути, отбрасывая более простые варианты решения поставленных задач. В этом главная особенность конструкторской школы США

В сфере гиперзвукового оружия не менее 25-30 лет Соединённые Штаты бьются над созданием прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД). Аналогичную силовую установку пытается разработать и в России (в частности, в рамках НИОКР по «Циркону»), но по некоторым проектам наша страна выбрала альтернативный путь.

Например, до гиперзвуковой скорости «Кинжал» разгоняет истребитель МиГ-31. Применение такого оружия — весьма сложный процесс. Как правило, перед пуском ракеты самолёт, наоборот, снижает скорость, а здесь машина должна достичь очень высокую скорость. Её величина не называется, но существует предположение, что она близка к сверхзвуковой.

Иными словам, отечественная аэробаллистическая ракета не способна самостоятельно превысить порог в 5 Махов из-за отсутствия гиперзвукового ПВРД. По факту у России есть гиперзвуковая авиационная ракета, но без МиГ-31 она теряет свои уникальные характеристики

При этом американцы рассчитывают поставить на вооружение ракеты, оснащённые именно гиперзвуковыми ПВРД. Для этого требуются новые термоустойчивые материалы. Согласно планам Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), на их изготовление потребуются до 3-5 лет.

Таким образом текущее отставание США от РФ в сфере гиперзвука объясняется желанием американцев получить надёжный стабильно работающий гиперзвуковой ПВРД. Аналогичную цель преследует и Россия. Реальность такова, что обе державы идут примерно вровень, а единственное оружие, которое наша страна действительного создала раньше американцев, это гиперзвуковой планирующий боевой блок.