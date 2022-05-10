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Политика
Губернаторский исход продолжается – пятый глава региона РФ за день покидает пост
10 мая, 2022 16:27
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Youtube / Национальное телевидение Чувашии
Очередной глава региона заявил об уходе с должности. На этот раз об отставке сообщил руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Это уже пятый губернатор за день.
По словам самого регионального главы, решение принято «в связи с истечением срока полномочий». Он направил обращение президенту РФ Владимиру Путину «с просьбой» принять отставку.
Ранее в этот же день без губернаторов остались Томская, Кировская, Рязанская, и Саратовская области.
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