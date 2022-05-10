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Политика
Валерий Радаев - четвертый уходящий губернатор за день
10 мая, 2022 15:57
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Кремлевский пул / Global Look Press
Четвертый уходящий губернатор за день - Валерий Радаев. Он 10 лет возглавлял Саратовскую область.
Радаев объявил, что принял решение о досрочном сложении полномочий и не будет выдвигаться на очередной срок.
«Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», - сказано в заявлении. Его приводит РБК.
10 мая об отставке по очереди заявили главы Томской, Рязанской и Кировской областей - Сергей Жвачкин, Николай Любимов и Игорь Васильев.
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